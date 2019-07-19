«مبادرات مسك» و«جودة الحياة» يدربان الطهاة السعوديين في «كوردن بلو» الفرنسية

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، أمس، برنامجا تدريبيا متخصصا في فنون الطهي، بالتعاون مع مدرسة كوردن بلو الفرنسية.

والتحق 30 شابا وشابة من ست مناطق متفرقة من المملكة بالبرنامج الممتد حتى صيف العام المقبل.

ويأتي البرنامج التدريبي كأحد برامج مبادرة الزمالة والتدريب في مركز مبادرات مسك، في خطوة لرفع مستوى الطهاة السعوديين وتدريبهم في أعرق المدارس العالمية، للنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي الذي تحتضنه مدرسة كوردن بلو في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 14 شهرا، حتى 28 أغسطس 2020.

ويركز التدريب على أساليب الطهي المتنوعة بالاستناد على الخبرات العملية في هذا المجال، كما يحظى المتدربون خلال هذه الفترة بفرصة التعرف على اللغة والثقافة الفرنسيتين.

ومن المفترض أن يحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة احترافية معتمدة دوليا في تحضير الطعام وفنون الطهي، في حين يهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والمهارات التي يتطلبها قطاع الترويح والضيافة والمطاعم الآخذ بالنمو، ومواكبة التسارع في السوق السعودية، والارتقاء بمستويات التوطين في هذا القطاع بالتواكب مع "رؤية المملكة 2030".

ويتقاطع البرنامج بصورة أساسية مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، سواء تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات وتعزيز توليد الوظائف خصوصا تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ويعتمد برنامج مدرسة كوردن بلو التدريبي على ثلاثة مستويات لتعليم المتدربين لإتقان أساليب الطهي؛ المستوى الأساسي، والمتوسط، والمتقدم. ويقدم كذلك رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.

وتعد مدرسة كوردن بلو التي تتمتع بخبرة تتجاوز 120 عاما في التدريس، شبكة عالمية رائدة في فنون الطهي وإدارة الضيافة، حيث تقوم بتدريب 20 ألف طالب من أكثر من 100 جنسية كل عام، وتقدم المدرسة مجموعة من البرامج التدريبية المعترف بها على نطاق واسع في مجالات فنون الطهي والضيافة والسياحة، انطلاقا من تقنيات الطهي الأساسية حتى مرحلة الماجستير.