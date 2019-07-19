«مدى»: 136.7 مليار ريال قيمة العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في 6 أشهر

سجل نظام المدفوعات الوطني "مدى" في النصف الأول من العام الجاري أرقاما قياسية في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136.7 مليار ريال.

وأوضح النظام، أن هذه الأرقام تشكل امتدادا لما تشهده خدمة نقاط البيع من نمو شهري متصاعد في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان المملكة، وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي.

وسجلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفقا لـ"نظام المدفوعات"، فإن هذه الارتفاعات تترافق مع التحسن المطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، حيث تناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى ثلاث ثوان فقط، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والخدمات المقدمة من المصارف الأعضاء، مع ارتفاع إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11 في المائة، وذلك بعد وصولها إلى 391.828 جهازا بنهاية شهر يونيو 2019 مقارنة بـ351.645 جهازا كانت في الخدمة مطلع العام.

وبين النظام، أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي - ممثلة بالمدفوعات السعودية على تحفيز القطاع المصرفي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى NFC من خلال خدمة مدى أثير - تمكن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات المصرفية المدعمة بالخاصية نفسها.

وأثمرت عن وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة حتى نهاية شهر يونيو إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المتوافرة في المحال التجارية في المملكة.

فيما وصل عدد البطاقات المصرفية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة مصرفية تمثل قرابة 48 في المائة من البطاقات المصرفية المصدرة في المملكة.

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع قياسي في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة مدى أثير بوصولها إلى أكثر من 53 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت المملكة في طرح الخدمة.