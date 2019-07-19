«إيفركور» يتجه لخسارة دور استشاري متميز في طرح «أرامكو»





قالت ثلاثة مصادر، إن بنك الاستثمار إيفركور بارتنرز خسر فرصة الاحتفاظ بموقع متميز كمستشار مستقل للطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية البالغة قيمته 100 مليار دولار.

ووفقا لـ"رويترز"، حصل إيفركور، الذي أسسه ويرأسه المصرفي الأمريكي والسياسي السابق روجر ألتمان، على دور استشاري لعملاق النفط السعودي في 2017 بخصوص الطرح العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وإلى جانب "إيفركور"، اختارت "أرامكو" كلا من بنك موليس آند كو والخبير المصرفي الأمريكي مايكل كلاين مستشارين مستقلين للصفقة، بينما اختارت "جيه. بي مورجان" و"مورجان ستانلي" و"إتش. إس. بي. سي هولدنجز" بين من سيحصلون على أدوار قيادية في ترتيب الطرح.

وأضافت أن من المتوقع أن تخاطب "أرامكو" البنوك رسميا بخصوص أدوار في إدارة دفاتر الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار اثنان من المصادر إلى أن "إتش. إس. بي. سي"، الذي اختير منسقا عالميا، قد ينتهي به المطاف الآن إلى الحصول على دور أقل.

وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في وقت سابق، إن السعودية تعمل صوب إدراج "أرامكو" في 2020 - 2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام استحواذها على حصة أغلبية في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد توقع في مارس الماضي أن تكون الشركة جاهزة للطرح العام الأولي خلال سنة من الإتمام النهائي لصفقة استحواذها على حصة 70 في المائة من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأوضح أن لدى "أرامكو" "منهجية معروفة في تحديد قيمة الصفقات المختلفة داخل وخارج المملكة، باستخدام الخبراء الماليين والخبراء في الشركة، وجرى الاتفاق على السعر مع الصندوق".

وأشار إلى "انتظار موافقات تنظيمية، ويجب أن تحدث هذه الموافقات، والصفقة سيجري استكمالها بالكامل بعد الموافقات، التي ستتطلب وقتا وبعد إكمال الاستحواذ بشكل كامل، وبعد أن يجري وضع الكشوفات المالية لـ"سابك" في كشوفات "أرامكو" سنحتاج إلى فترة على الأقل سنة قبل طرح الشركة في الأسواق المالية، والخطة الآن الطرح في 2021 والأمور تسير بشكل جيد".