البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

قال الأسطول الخامس الأمريكي إن البحرية الأمريكية وسفنا أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب.

وذكر بيان للأسطول الذي مقره البحرين أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم "بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو".

ولم يذكر البيان اسم البحار.