"إيفركور" يتجه لخسارة دور استشاري متميز في طرح "أرامكو"

قالت ثلاثة مصادر إن بنك الاستثمار إيفركور بارتنرز خسر فرصة الاحتفاظ بموقع متميز كمستشار مستقل للطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية والبالغة قيمته 100 مليار دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق من يوليو إن الإدراج قد يحدث في 2020-2021.

وحصل إيفركور، الذي أسسه ويرأسه المصرفي الأمريكي والسياسي السابق روجر ألتمان، على دور استشاري لعملاق النفط السعودي في 2017 بخصوص الطرح العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وذكر أحد المصادر أن جاذبية طرح أرامكو لبنك إيفركور قد تقوضت، بسبب ما يتضمنه من رسوم متدنية نسبيا.

وقال مصدران آخران إنه قد تم استبعاد البنوك، وهو ما يعني أنه سيتعين على الشركة حين يتم بدء العملية تقديم عروض جديدة.

وأضافا أن من المتوقع أن تخاطب أرامكو البنوك رسميا بخصوص أدوار في إدارة دفاتر الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وإلى جانب إيفركور، اختارت أرامكو كلا من بنك موليس آند كو والخبير المصرفي الأمريكي مايكل كلاين مستشارين مستقلين للصفقة، بينما اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي هولدنجز من بين سيحصلون على أدوار قيادية في ترتيب الطرح.

وأشار اثنان من المصادر إلى أن إتش.إس.بي.سي، الذي اختير منسقا عالميا، قد ينتهي به المطاف الآن إلى الحصول على دور أقل.