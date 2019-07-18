وزراء مالية مجموعة السبع يحذرون من خطر طرح الليبرا على النظام النقدي الدولي

حذر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعهم في فرنسا الخميس من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل الليبرا التي أعلن عنها فيسبوك.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها الختامي للاجتماع الذي عقد في شانتيي بشمال باريس إن "الوزراء والحكام اتفقوا على القول إن مشاريع مثل الليبرا يمكن أن يكون لها انعكاسات على السيادة النقدية وسير النظام النقدي الدولي".

وكانت الرئاسة الفرنسية للمجموعة حاليا ذكرت الأربعاء أن وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على "ضرورة التحرك سريعاً" بشأن مشروع فيسبوك "المقلق" إصدار عملة ليبرا الرقمية".