انخفاض صادرات اليابان بنسبة 6.7 % الشهر الماضي

انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 6.6 تريليون ين (61 مليار دولار) في يونيو، في تراجع للشهر السابع على التوالي، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس.
وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي ، لتصل إلى 1.2 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.3% إلى 1.4 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام، في أبطأ وتيرة منذ أن بدأت الحكومة نشر البيانات عام 1992، وفقا لما ذكرته بكين يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه ، انخفضت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 5.2% إلى 6 تريليون ين ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 589.5 مليار ين.
وسجلت اليابان فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 669.9 مليار ين ، بزيادة 13.5 % على العام السابق ، حيث نمت صادراتها بنسبة 4.8 % إلى 1.36 تريليون ين مع انخفاض الواردات بنسبة 2.5 % إلى 685.6 مليار ين.
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