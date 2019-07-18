أرجنتيني وروماني أبرز المرشحين لإدارة وكالة الطاقة الذرية

قال دبلوماسيون يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، "إن يوكيا أمانو المدير العام للوكالة يعتزم التنحي مبكرا، في آذار (مارس) 2020، بسبب إصابته بمرض لم يحددوه أضعفه بشكل واضح خلال العام الماضي".
وفقا لـ"رويترز" أعيد تعيين أمانو الدبلوماسي الياباني، الذي يبلغ من العمر 72 عاما، في عام 2017 على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة لولاية ثالثة من أربع سنوات تنتهي يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.
وهناك مرشحان مرجحان لتولي المنصب بعد أمانو هما رفائيل جروسي مبعوث الأرجنتين لدى الوكالة، الذي نافس أمانو على المنصب في السابق، وكورنيل فيروتا مبعوث رومانيا، وهو كبير منسقي الوكالة، ويعد فعليا مديرا لمكتب أمانو.
وتتضمن مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الالتزام بالقيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق المبرم بين طهران وقوى عالمية في عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.
ويثير تنحيه المزمع تساؤلا بشأن مسار الوكالة في المستقبل، مع أن قليلين فقط من يتوقعون حدوث تغير كبير في طريقة إدارتها لقضية إيران وغيرها من القضايا الحساسة.
وأكد أمانو مرارا أن عمل الوكالة تقني وليس سياسيا، في رد فعل يتعلق بولاية سلفه محمد البرادعي، الذي حصل مع الوكالة على جائزة نوبل للسلام لعام 2005، ونشبت خلافات بينه وبين مسؤولين أمريكيين تتعلق بإيران.
ويمنح اعتزام أمانو التنحي في مارس فرصة لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة لاختيار خلف له، الذي يتعين أن يحظى بموافقة "المؤتمر العام" للوكالة، وهو اجتماع لكل الدول الأعضاء. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري السنوي للمؤتمر العام في أيلول (سبتمبر).
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