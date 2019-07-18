أخبار السوق

أرباح «الدريس» تصعد 14.5 % خلال الربع الثاني



ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس” 14.57 في المائة خلال الربع الثاني 2019، مقارنة بالربع المماثل 2018، وتراجعت الأرباح 42.14 في المائة مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، ارتفاع صافي الربح إلى 17.3 مليون ريال بالربع الثاني 2019، مقابل 15.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت أن صافي الأرباح ارتفعت خلال النصف الأول 47.2 مليون ريال، مقابل 37.2 مليون ريال في النصف الأول 2018، بارتفاع نسبته 26.88 في المائة. وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف المالية.





50.04 مليون ريال أرباح «التعمير» في 3 أشهر



تراجعت أرباح شركة الرياض للتعمير 5.8 في المائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 16.9 في المائة مقارنة بالربع السابق. وكشفت الشركة في بيان على “تداول” أمس، عن انخفاض صافي الربح إلى 50.04 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 53.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت صافي الأرباح على مستوى النصف الأول إلى 92.88 مليون ريال، مقابل 104.73 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 11.3 في المائة.





بدء تشغيل مصنع خلات الفينيل التابع لـ«سبكيم العالمية»



أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم العالمية” عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم).

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، أن الصيانة الدورية المجدولة، ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة. وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سينعكس على نتائج الربع الثالث من عام 2019.