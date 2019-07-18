الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 9000 نقطة رغم ضغوط البيع

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثامنة لتحقق أطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ ثلاثة أشهر، لكن الجلسة الأخيرة حققت أضعف أداء يومي في سلسلة الارتفاعات بنسبة 0.02 في المائة بمكاسب نقطتين فقط لتغلق عند 9075 نقطة وتحافظ على مستويات تسعة آلاف نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.05 في المائة بنحو 0.7 نقطة ليغلق عند 1329 نقطة.

جاء الارتفاع بدعم من "المواد الأساسية" و"الاتصالات" بقيادة سهمي "الاتصالات" و"معادن"، ولم تستطع السوق للجلسة الثانية تجاوز المقاومة 9090 نقطة، التي عندها تزيد الضغوط البيعية وظهرت أثناء الجلسة، حيث تداولت في المنطقة الحمراء قبل أن تستعيد اللون الأخضر في نهاية الجلسة. وتعد المستويات الحالية حساسة، حيث موجة الارتفاع الطويلة والوصول إلى أعلى مستوى منذ شهر، وتراجع القطاع المصرفي. جلسة اليوم هي الأخيرة في الأسبوع، لذا الحفاظ على مستويات تسعة آلاف نقطة مهم لتحسين تحرك السوق في النطاق الأسبوعي، ما يزيد فرص السوق للوصول إلى مستويات أعلى والاقتراب من 9400 نقطة، ثم مستويات عشرة آلاف نقطة لاحقا، خاصة مع تدفق السيولة الأجنبية، على الرغم من أن السوق تتداول بمكررات مرتفعة، إلا أن الجوانب الفنية تعطي إشارات على قدرة السوق على تحقيق مستويات أعلى حتى إن تعرضت لتراجعات ثانوية لجني الأرباح. مستويات الدعم عند 8880 نقطة بينما المقاومة عند 9090 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9073 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9089 نقطة رابحا 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9053 نقطة فاقدا 0.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9075 نقطة رابحا نقطتين بنسبة 0.02 في المائة. وارتفعت قيم التداول 2 في المائة بنحو 93 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 36 ألف ريال. الأسهم المتداولة تراجعت 1 في المائة بنحو 646 ألف سهم لتصل إلى 125 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو 1.3 ألف صفقة لتصل إلى 103 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "التطبيقات وخدمات التقنية". تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.36 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.28 في المائة. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.74 في المائة. كان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 847 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 316 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الصادرات" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 78.10 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 13.96 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال. وتصدر المتراجعة "الدريس" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 38.70 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 25.45 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 361 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 333 مليون ريال، وحل ثالثا "صادرات" بقيمة 194 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية