الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات التجارية والنتائج المالية للشركات

تأثرت الأسهم العالمية خلال تداولات أمس بالتوترات التجارية ونتائج أعمال الشركات، حيث تذبذبت الأسهم الأمريكية بعد افتتاحها مستقرة، بينما تراجعت الأسواق الأوروبية بضغط من النتائج الفصلية للبنوك، وهبط مؤشر نيكاي بفعل الضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين.

ووفقا لـ"رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 14.72 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة ليفتح عند 27320.91 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.06 نقطة أو 0.04 في المائة ليسجل 3005.10 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 1.20 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 8224 نقطة عند جرس الفتح.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لثلاث جلسات، مع تأثر أسعار الأسهم السويدية بنتائج فصلية ضعيفة ومعاناة شركات النفط الرئيسة في أنحاء المنطقة، جراء انخفاض أسعار الخام هذا الأسبوع.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 في المائة، مع تكبد الأسهم المدرجة في ستوكهولم أكبر خسائرها بالنسبة المئوية منذ أيار (مايو) بفعل انخفاضات في إريكسون وسويد- بنك ومجموعة ألفا لافال الهندسية.

واتسم أداء أسهم البنوك الأوروبية بالسوء على نحو خاص بعد أن أثارت النتائج الفصلية لعدد من البنوك الأمريكية تساؤلات بشأن ربحية القطاع في المستقبل إذا مضت البنوك المركزية الرئيسية في مزيد من خفض أسعار الفائدة لمكافحة تباطؤ عالمي.

ونزل مؤشر قطاع البنوك 1.5 في المائة، بقيادة البنوك السويدية. وانخفض سهم "هاندلسبنكن" بفعل نتائج ضعيفة في حين تراجع سهم "سويد- بنك" بعد تقليص سياسة مدفوعات المساهمين.

وفي اليابان تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التجارة تسببت في عزوف عن المخاطرة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا تماشيا مع نظيرتها الأمريكية.

وتراجع مؤشر نيكاي 0.3 في المائة، ليغلق عند 21469.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر تويكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1567.41 نقطة. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1399 إلى 672.

وباع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع "تي.دي.كيه كورب" 2.6 في المائة وانخفاض سهم "تايو يودن" 2.4 في المائة.

في غضون ذلك، سجلت أسهم الشركات المالية أداء يفوق السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي المالية" 0.3 في المائة وصعود سهم "داي-ايتشي لايف هولدنجز" 0.2 في المائة وصعود سهم "تي آند دي هولدنجز" 0.7 في المائة.

وتسببت عمليات بيع للعقود الآجلة في هبوط أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل مجموعة "سوفت بنك" و"فاست للتجزئة" و"تيرومو" التي هبطت 2.4 في المائة و0.6 في المائة و2.9 في المائة على الترتيب.