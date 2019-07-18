ارتفاع طفيف لـ «نمو» .. والمؤشر عند 3786 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.06 في المائة بمكاسب نقطتين، لتغلق عند 3786 نقطة. وتراجعت قيم التداول 13 في المائة بنحو 259 ألف ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال للصفقة.

تراجعت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو سبعة آلاف سهم لتصل إلى 99 ألف سهم متداول، بينما الصفقات انخفضت 63 صفقة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 259 صفقة، وارتفع سهمان مقابل تراجع أربعة أسهم واستقرار البقية، وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 48.95 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال. تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 11.30 ريال، يليه "العمران" بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند 29.05 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 467 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 373 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 349 ألف ريال.