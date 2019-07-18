ارتفاع معظم بورصات الخليج .. وأسهم العقارات تضغط على «دبي»

تباين أداء الأسواق الخليجية أمس، مع صعود بورصة أبوظبي بدعم من مكاسب أسهم الشركات المالية، بينما ضغطت خسائر أسهم القطاع العقاري على "دبي"، بينما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة.

ووفقا لـ"رويترز" هبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 2716 نقطة، تحت ضغط تراجع سهم "إعمار العقارية"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 1.2 في المائة.

لكن سهم "بنك دبي الإسلامي" ارتفع 0.2 في المائة، بعدما حقق البنك ربحا كبيرا في الربع الثاني، بينما أغلق سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" مستقرا.

وارتفع سهم أكبر بنوك الإمارة 1.8 في المائة خلال الجلسة بعد أن أعلن زيادة أرباح الربع الثاني 80 في المائة بفضل مبيعات أصول ومكاسب في سعر الصرف الأجنبي.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.1 في المائة، بعدما هبط في أوائل التعاملات، مدعوما بصعود سهم "بنك الفجيرة الوطني" 10.9 في المائة، الذي كان الرابح الأكبر في السوق، بينما زاد سهم اتصالات 0.1 في المائة.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول، الذي يضم الشركات الأكبر والأكثر سيولة في السوق، 0.2 في المائة إلى 6769 نقطة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.2 في المائة إلى 1539 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعاتها القيادية.

وفي سلطنة عمان، تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى 3748 نقطة، متأثرا بتراجع أغلبية الأسهم القيادية خاصة من القطاعين المالي والخدمات.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 13642 نقطة، مع هبوط معظم الأسهم. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.9 في المائة.

وأظهرت بيانات البورصة أمس أن المستثمرين المصريين والعرب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا.