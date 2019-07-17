"هيرميس" تعمل على طرح شركتي قطاع خاص ببورصة مصر قبل نهاية 2019

قال مسؤول في المجموعة المالية هيرميس اليوم الأربعاء إن الشركة تعمل على طرح شركتين من القطاع الخاص ببورصة مصر "بين الربع الثالث والرابع" من 2019، إحداهما بقطاع التكنولوجيا.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة إن الشركة تعمل أيضا على طرح حصص من شركتين حكوميتين هما الإسكندرية لتداول الحاويات وبنك القاهرة.

وأضاف "أتمنى ان ننتهى من طرحهما قبل نهاية العام."

