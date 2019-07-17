الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9075 بتداولات بلغت 3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 2.5 نقطة ليقفل عند مستوى 9075 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الصادرات وزين وبترو رابغ الأكثر ارتفاعا أما أسهم الدريس وسلامة والأهلي للتكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و 2.27%. فيما كانت أسهم دار الأركان والإنماء وزين هي الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم الراجحي وسابك والصادرات الأكثر نشاطا في القيمة.