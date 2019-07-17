انخفاض أسعار منازل لندن في مايو بأسرع وتيرة في 10 سنوات

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 بالمئة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

وفي استمرار لفترة ضعف في العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى 1.2 بالمئة ليماثل أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في فبراير.

وأسعار المنازل في لندن حاليا منخفضة 6.4 بالمئة عن ذروتها المسجلة في يوليو تموز 2017.

كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطني استقرار تضخم أسعار المستهلكين مثلما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وتتلقى الأسر البريطانية، التي يقود إنفاقها اقتصاد بريطانيا، الدعم من معدلات متواضعة للتضخم مصحوبة بأدنى معدل للبطالة في 44 عاما وارتفاع الأجور.