نمو الناتج المحلي المصري 5.6% في 2018-2019 والعجز 8.2%

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية 8.2 بالمئة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ اثنين بالمئة في السنة المالية 2018-2019. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو.

