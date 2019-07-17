"الإحصاء" : 35 % من من سكان المملكة لديهم مكتبة منزلية في 2018

أوضحت نتائج مسح للهيئة العامة للإحصاء أن 35.36% من سكان المملكة (سعوديون وغير سعوديين) تتوفر لديهم مكتبة منزلية خلال الـ 12 شهرا وبلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) 58.18% خلال الـ 12 شهرا في حين بلغت نسبة الأفراد (15سنة فأكثر) الذين قرأوا الصحف أو المجلات 53.96% من إجمالي سكان المملكة (سعوديون وغير سعوديين) وبلغت نسبة الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين قرؤوا الصحف أو المجلات 59.46% خلال الـ 12 شهرا منهم 67.14% ذكور سعوديون بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي قرأن الصحف أو المجلات 51.48% وبلغت نسبة قراءة الصحف أو المجلات الإلكترونية 66.58% من إجمالي قراء الصحف أو المجلات فيما بلغت نسبة قراء الصحف أو المجلات الورقية 5.77% أما نسبة قراء الصحف أو المجلات الإلكترونية والورقية معا فقد بلغت 27.65% وذلك خلال الـ 12 شهرا.

وبحسب المسح فأن 42.40% من الأفراد السعوديين (15سنة فأكثر) الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية وذلك كأكثر الأماكن زيارة في مقرِّ الإقامة خلال 12 شهرا وبالنسبة للسفر داخل المملكة بغرض زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية فقد تصدرت المناظر الطبيعية الثقافية أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها حيث بلغت 57.21% من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة خلال الـ 12 شهرا كما كانت المناظر الطبيعة الثقافية من أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها خارج المملكة إذ بلغت نسبة 70.03% وذلك من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية خارج المملكة خلال الـ 12 شهرا. وفيما يتعلق بممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال وقت الفراغ للأفراد السعوديين على مستوى المملكة كان نشاط مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المحطات الإذاعية هو النشاط الأكثر ممارسة خلال وقت الفراغ بنسبة بلغت 67.02% وذلك من إجمالي السعوديين الذين قاموا بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية خلال الـ (12) شهرا.