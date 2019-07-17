انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 3 %

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات تم نشرها اليوم الأربعاء.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إنه جرى تسجيل أقل من 8.2 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد خلال النصف الأول من العام.

وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات انخفضت في جميع الأسواق الرئيسية بالاتحاد، ماعدا ألمانيا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5 %.

وانخفضت مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 1.45 مليون سيارة.

ولم تتغير حصة شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات-والتي تحتل المرتبة الأولى- في السوق الأوروبية إلى حد كبير خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت 24.2 % مقارنة بـ 24.5 % خلال نفس الفترة من عام 2018 .

واحتلت شركتا "بي اس ايه" و"رينو" الفرنسيتان المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المبيعات، حيث بلغت حصة مبيعاتهما 16.7 %و 11% على التوالي، تليهما شركة "هيونداي" بنسبة 6.6% و "فيات -كرايسلر" بنسبة 6.5%.