انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 3 %

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات تم نشرها اليوم الأربعاء.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إنه جرى تسجيل أقل من 8.2 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد خلال النصف الأول من العام.
وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات انخفضت في جميع الأسواق الرئيسية بالاتحاد، ماعدا ألمانيا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5 %.
وانخفضت مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 1.45 مليون سيارة.
ولم تتغير حصة شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات-والتي تحتل المرتبة الأولى- في السوق الأوروبية إلى حد كبير خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت 24.2 % مقارنة بـ 24.5 % خلال نفس الفترة من عام 2018 .
واحتلت شركتا "بي اس ايه" و"رينو" الفرنسيتان المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المبيعات، حيث بلغت حصة مبيعاتهما 16.7 %و 11% على التوالي، تليهما شركة "هيونداي" بنسبة 6.6% و "فيات -كرايسلر" بنسبة 6.5%.
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- «لوسيد موتورز» لـ "الاقتصادية": 100 ألف دولار سعر أول سيارة كهربائية.. وإطلاقها نهاية 2020
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
- الصين لشركات التكنولوجيا: تقليص نشاطكم في أسواقنا سيدفعنا إلى الانتقام
أضف تعليق