"نيكي" يغلق منخفضا بفعل الضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين

تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التجارة تسببت في عزوف عن المخاطرة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا تماشيا مع نظيرتها الأمريكية.

لكن شركات القطاع المالي مثل البنوك وشركات التأمين، والتي تستفيد من المنتجات المرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية، تقدمت بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، قفز سهم أسكول التي تبيع اللوازم المكتبية أكثر من 12 بالمئة بعد أن أكدت الشركة تقريرا لصحيفة نيكي أورد أنها طلبت إجراء محادثات مع ياهو اليابان لإنهاء تحالفهما.

وتراجع المؤشر نيكي 0.3 بالمئة ليغلق عند 21469.18 نقطة، بينما تراجع المؤشر تويكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1567.41 نقطة. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1399 إلى 672.

تأثرت الأسهم الأمريكية سلبا بعد أن قال ترامب إنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به مع الصين بشأن التجارة وهدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.

وباع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع تي.دي.كيه كورب 2.6 بالمئة وانخفاض سهم تايو يودن 2.4 بالمئة.

في غضون ذلك، سجلت أسهم الشركات المالية أداء يفوق السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.3 بالمئة وصعود سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 0.2 بالمئة وصعود سهم تي آند دي هولدنجز 0.7 بالمئة.

وتسببت عمليات بيع للعقود الآجلة في هبوط أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل مجموعة سوفت بنك وفاست للتجزئة وتيرومو التي هبطت 2.4 بالمئة و0.6 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.