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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "الدريس" إلى 17.3 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

صعد صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) إلى 17.3مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 15.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 15%.

وبلغ الربح التشغيلي 33 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 36.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 9%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 63.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 62.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 2%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 47.2 مليون ريال، مقابل 37.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 27%.

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