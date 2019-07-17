الأسهم السعودية تصعد للجلسة السابعة بدعم «المواد الأساسية» .. والسيولة عند 3.6 مليار ريـال

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السابعة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ ثلاثة أشهر، واستقرت فوق مستويات 9000 نقطة مغلقة عند 9073 نقطة بمكاسب 28 نقطة بنسبة 0.32 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 0.34 في المائة ليغلق عند 1329 نقطة بمكاسب أربع نقاط.

جاء الارتفاع بدعم من قطاعي "المواد الأساسية" و"الاتصالات" بقيادة سهمي "الاتصالات" و"سابك". لم تستطع السوق تجاوز المقاومة عند 9090 نقطة خاصة في ظل تراجع قطاع المصارف، حيث تعد المستويات الحالية حساسة مع موجة الارتفاعات الطويلة والوصول إلى أعلى مستوى منذ شهر وتراجع القطاع المصرفي، لذا تحركات السوق اليوم ستظهر مدى صلابة سلسلة الارتفاع الحالية في حالة استطاعت اختراق المقاومة ستكون قادرة على اكتساب مزيد من النقاط والاقتراب من أعلى مستوياتها لهذا العام عند 9400 نقطة، ثم مستويات عشرة آلاف نقطة لاحقا، خاصة مع تدفق السيولة الأجنبية، على الرغم من أن السوق تتداول بمكررات مرتفعة إلا أن الجوانب الفنية تعطي إشارات على قدرة السوق في تحقيق مستويات أعلى حتى وإن تعرضت لتراجعات ثانوية لجني الأرباح. مستويات الدعم عند 8880 نقطة بينما المقاومة عند 9090 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9044 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 9035 نقطة بنسبة 0.09 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 9090 نقطة رابحا 0.51 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 9073 نقطة رابحة 28 نقطة بنسبة 0.32 في المائة. وارتفعت قيم التداول 15 في المائة بنحو 468 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 11 مليون سهم لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.38 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.27 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية الرأسمالية" بنسبة 0.27 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.12 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 802 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 321 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "مهارة" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 98.40 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 3.47 في المائة ليغلق عند 13.70 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 57.90 ريال. وكان الأعلى تراجعا "دراية ريت" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 9.05 ريال، يليه "الرياض" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال، وحل ثالثا "إعادة" بنسبة 1.59 في المائة ليغلق عند 8.66 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 402 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 325 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 230 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية