رغم بوادر الانتعاش .. قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي ينكمش 2.2 % في الربع الثاني

تسارع ناتج الصناعات التحويلية الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي، ليرتفع للشهر الثاني على التوالي، لعوامل منها زيادة إنتاج السيارات ومكوناتها.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس، إن الإنتاج زاد 0.4 في المائة الشهر الماضي، متجاوزا زيادة 0.2 في المائة كانت متوقعة في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء المحللين.

وتجاوزت أرقام حزيران (يونيو) معدل النمو البالغ 0.2 في المائة المسجل في أيار (مايو) الماضي، وهو ما كان أول نمو في 2019 بعد تراجعات أو استقرار لعدة أشهر.

وقد تخفف البيانات بواعث القلق بشأن قوة القطاع الصناعي الأمريكي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وزيادات حزيران (يونيو) هي الأكبر للقطاع منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ورغم النمو الشهري في الفترة الأخيرة، فإن قطاع الصناعات التحويلية منكمش 2.2 في المائة للربع الثاني من العام الجاري، في أكبر انخفاض فصلي له منذ الربع الثاني من 2016.

عزا مجلس الاحتياطي التحسن المسجل في حزيران (يونيو) إلى زيادة 2.9 في المائة في إنتاج السيارات ومكوناتها لم يكن نمو ناتج المصانع ليتجاوز 0.2 في المائة دونها.

إلى ذلك، زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو)، ما يشير إلى إنفاق استهلاكي قوي ربما يسهم في إزالة بعض الضرر الذي تعرض له الاقتصاد من ضعف استثمارات الشركات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 في المائة الشهر الماضي، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى. وجرى تعديل بيانات أيار (مايو) الماضي بخفض طفيف لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.4 في المائة، بدلا من 0.5 في المائة في التقدير السابق.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة مبيعات التجزئة 0.1 في المائة في حزيران (يونيو). ومقارنة بحزيران (يونيو) من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المائة.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قفزت 0.7 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة 0.6 في المائة معدلة بالرفع في أيار (مايو).

من جهة أخرى، أعلنت شركة إيكيا السويدية للأثاث اعتزامها غلق مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة في نهاية هذا العام الجاري، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت المتحدثة باسم الشركة أمس، إن السبب وراء هذه الخطوة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار المواد الخام في الولايات المتحدة مقارنة بدول أوروبا.

وأضافت أنه سيكون من الأفضل تصنيع المنتجات من أجل سوق أمريكا الشمالية في مصانع أوروبية ثم نقلها عبر المحيط الأطلنطي. ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة لشطب ثلاثة آلاف وظيفة في أمريكا.