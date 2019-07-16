البرلمان الأوروبي يصادق على تعيين "أورسولا فون" رئيسة للمفوضية الأوروبية

صدق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعيين أورسولا فون دير ليين، وهي من المحافظين الألمان، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بأغلبية 383 صوتا مقابل 327 صوتا وذلك حسبما قال رئيس البرلمان ديفيد ساسولي.

كانت فون دير ليين، وهي حليفة وثيقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحتاج الحصول على 374 صوتا كحد أدنى للتصديق على تعيينها.

وقال رئيس البرلمان إن 22 عضوا امتنعوا عن التصويت كما وضعت بطاقة تصويت بيضاء.

وتعهدت فون دير ليين بعد التصديق على تعيينها بأن يصبح الاتحاد الأوروبي "متحدا وقويا".

وتتولى فون دير ليين مهام منصبها في أول نوفمبر تشرين الثاني.

