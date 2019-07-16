البرتغال تعلق إصدار تأشيرات دخول للإيرانيين لأسباب أمنية

قال وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية إن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.

وردا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية... سأقدم توضيحا لاحقا، لكن ليس علانية".

وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.

