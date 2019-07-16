الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوى في أسبوع بدعم "بيربري" البريطانية

قفز سهم شركة بيربري البريطانية للأزياء اليوم الثلاثاء، لتصعد أسهم الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة، بينما أثارت نتائج أعمال قوية أعلنتها بنوك كبرى في وول ستريت موجة مكاسب لأسهم بنوك المنطقة، بما دفع الأسواق الأوروبية الرئيسية إلى أعلى مستويات إغلاق لها في أسبوع.

وصعد سهم بيربري 14.4 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية في سبع سنوات، بعدما أظهرت النتائج الفصلية تسارع الطلب على التصميمات الجديدة لرئيس الإدارة الإبداعية ريكاردو تيشي.

وارتفعت أسهم شركات أخرى لبيع السلع الفاخرة بالتجزئة في أوروبا، ومن بينها هيرميس وإل.في.إم.إتش المالكة لشركة لوي فيتون وكيرينج الشركة الأم لجوتشي بنسب تراوحت بين 0.4 بالمئة واثنين بالمئة، مما ساهم في صعود المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.65 بالمئة متفوقا في أدائه على أداء نظرائه الأوروبيين.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة، مع تراجع الجنيه الاسترليني الذي عزز أسهم الشركات المتعددة الجنسيات المدرجة في لندن.

وتراجع اليورو أيضا بعد صدور بيانات تشير إلى تدهور الثقة بين المستثمرين الألماني، مما دعم شركات التصدير المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي ارتفع 0.35 بالمئة إلى 389.10 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من يوليو.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.7 بالمئة بعدما أعلنت البنوك الأمريكية جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس وويلز فارجو نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وصعد سهم رايان اير 2.2 بالمئة وقفزت أسهم منافسيها الأوروبيين بعدما قلصت أكبر شركة للطيران الاقتصادي في العالم خططها للنمو في العام المقبل إلى النصف بسبب تأخيرات في تسليم الطائرة بوينج 737 ماكس التي جرى توقيف تشغيلها.

وصعدت أسهم لوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية واير فرانس بنحو ثلاثة بالمئة بعدما هدأت هذه الأنباء المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الطاقة الاستيعابية الجديدة للناقلة الايرلندية إلى فرض ضغوط على أسعار التذاكر.



