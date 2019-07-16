ترمب: الطريق لا يزال طويلا أمام أمريكا والصين لإبرام اتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وذكر ترامب، متحدثا خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، أن من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أمريكية، وأن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.

