الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي وتغلق عند مستوى 9073 نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي بدعم من الأسهم القيادية خاصة اسهم قطاع المصارف ليعزز المؤشر العام ثباته فوق مستويات 9 الاف نقطة.

و أغلق السوق عند مستويات 9073 نقطة، لتسجل السوق مكاسب بلغت 28 نقطة أو ما يعادل 0.32 في المائة، متجاوزا بذلك المؤشر العام مستويات 9 الاف نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربا بذلك المؤشر العام من أعلى مستوى في شهر، وبلغت قيمة التداول نحو 3.6 مليار ريال تمت عبر تداول 125.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 102 ألف صفقة.

وارتفعت الأسهم بدعم من أسهم شركة الاتصالات وكذلك سابك بالاضافة إلى بعض أسهم قطاع المصارف،لتدفع المؤشر للإغلاق باللون الاخضر وللجلسة السابعة على التوالي وبذلك يكون إجمالي المكاسب المحققة خلال 7 جلسات ماضية نحو 263 نقطة او مايعادل 2.9 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة مهارة الارتفاعات بنحو 4.9 في المائة تلاها أسهم شركة سلامة للتأمين بارتفاع 3.4 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة رعاية للتأمين بارتفاع 3.4 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات وحدات دراية ريت بانخفاض 1.7 في المائة، تلاه أسهم بنك الرياض بنحو 1.7 في المائة وكذلك أسهم شركة إعادة للتأمين الذي تراجعت بنحو 1.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 117 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 62 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 285.6 مليون ريال وكذلك أسهم سابك بنحو 213.1 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 206.5 مليون ريال.

فيما سجلت فترة المزاد تداولات بلغت قيمتها نحو 63.6 مليون ريال تمت عبر تنفيذ نحو 640 صفقة على نحو 21 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية مع الأخذ بالاعتبار أن الرصد شمل الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون ريال.

