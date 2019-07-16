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خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

الرياض : واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام .

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