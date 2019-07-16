ارتفاع أرباح "جيه.بي مورجان" 16% بفعل مكاسب ضريبية

أعلن جيه.بي مورجان تشيس آند كو ارتفاع أرباحه الفصلية 16 بالمئة في الوقت الذي عوض فيه ارتفاع صافي دخل الفائدة ومكاسب ضريبية تراجع نشاط البنك في أقسام التداول.

وارتفع صافي ربح أكبر البنوك الأمريكية إلى 9.65 مليار دولار أو 2.82 دولار للسهم من 8.32 مليار دولار أو 2.29 دولار للسهم قبل عام.

وارتفع صافي الإيرادات أربعة بالمئة إلى 29.57 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 2.50 دولار للسهم وإيرادات قدرها 28.90 مليار دولار وفقا لتوقعات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام المعلنة قابلة للمقارنة مع التقديرات.

ويتابع المستثمرون نتائج أعمال جيه.بي مورجان عن كثب بحثا عن مؤشرات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي. وستعلن مجموعة جولدمان ساكس وويلز فارجو آند كو عن نتائج أعمالهما الفصلية في وقت لاحق اليوم.