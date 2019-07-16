مجلس الوزراء : السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للاعتبارات التي يقدرها كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين واستقباله رؤساء وزراء لبنان الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وما جرى خلاله من تأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار سائلا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة بتوفيق من الله جل وعلا استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة وستستقبل بمشيئة الله حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم وفي هذا الشأن تجدد رفض الإدعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة حيث أن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

وبين أن مجلس الوزراء عد تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة كما تطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في حلقة نقاش بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" في نيويورك وما عبر عنه المتحدثون من إشادة بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات. واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وعبر عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو بالصومال وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الصومال ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه

القرارات

1 - الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور آسيوية المهاجرة وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية وبنين في مجال خدمات النقل الجوي وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

4 - نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية) من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

5 - السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للاعتبارات التي يقدرها كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

6 - الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

الترقيات

1 - ترقية أحمد العيوني إلى (مستشار ميزانية) بالمرتبة 14 بوزارة الدفاع.

2 - ترقية سعيد شويل إلى (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة 14 بأمانة المنطقة الشرقية.

3 - ترقية بندر الرشيد إلى (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للرياضة.

4 - ترقية يوسف الزاكان إلى (مدير عام جمرك) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للجمارك.

5 - ترقية محمد المحمادي إلى (مدير عام جمرك) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للجمارك.