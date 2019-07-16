شركات الطيران في الهند تبدأ تسيير رحلات عبر مجال باكستان الجوي

ذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية أن باكستان سمحت لكل شركات الطيران الهندية بالتحليق في مجالها الجوي. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عنها أن شركات الطيران الهندية ستبدأ باستخدام المسارات العادية عبر المجال الجوي الباكستاني "قريبا". وأصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية بشكل منفصل إشعارا للطيارين جاء فيه أن المجال الجوي الباكستاني مفتوح بأثر فوري أمام جميع حركات النقل الجوي المدني، لكن لم يتضح على الفور متى صدر ذلك الإشعار.

وكانت باكستان قد منعت الطائرات الهندية من استخدام مجالاها الجوي في أعقاب ضربات جوية نفذتها الهند في 26 فبراير 2019 حين عبرت 12 مقاتلة من طراز ميراج 2000 تتبع القوات الجوية الهندية خط المراقبة في كشمير ونفذت ضربة جوية ردا على هجوم أودى بحياة عدد من الجنود الهنود قبل أسبوعين من الضربة. ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية وجهت الضربة ضد معسكر تدريب لجماعة جيش محمد، وأدى الهجوم لمقتل عدد كبير من أفراد الجماعة على الجانب الآخر قالت باكستان أن مقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي مشيرة أن المقاتلات الباكستانية تصدت لها وأرغمتها على العودة.