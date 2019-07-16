«موسم الطائف» .. تناغم الطبيعة الخلابة مع الموروث الثقافي والتاريخي

تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" الساعية لتحويل وتطوير قطاع السياحة والضيافة في السعودية، يبدأ مع مطلع أغسطس المقبل موسم الطائف الأول، الذي يبرز مكانة الطائف كمصيف العرب الأول للسياح والزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

ويركز مهرجان موسم الطائف، الذي يستمر لمدة 30 يوما، على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتوجها الطبيعي و تناغم جوها المعتدل، كما سيغطي عددا من المحاور الرئيسة التي تشمل الطبيعة والتاريخ والفنون والثقافة وأسلوب الحياة والمغامرات والعائلة.

وخصص المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المتضمنة تجارب ترفيهية متعددة تستهدف جميع الفئات العمرية، الرامية لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع عن قرب بالتنوع الفني والثقافي للطائف، إلى جانب جمالها الطبيعي والأجواء المعتدلة.

بدورها، أكدت نورا العكيل، مدير عام موسم الطائف، أن فعاليات المهرجان وأنشطته ستمنح الزوار والسياح تجربة الطائف الكاملة، إضافة إلى الإسهام في إبراز مكانة المدينة وتعزيزها كمصيف العرب الأول.

وأضافت العكيل: "بمقدورالعائلات في السعودية، والسياح من خارج المملكة، الاستمتاع بالأنشطة التفاعلية التي ستجعل من موسم الطائف تجربة مليئة بالمرح والحيوية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على الجوانب التاريخية والثقافية والفنية في تراث الطائف، وذلك في جو معتدل، وسط عديد من المعالم الطبيعية والتاريخية في المنطقة".

وفيما يتعلق بمهرجان "سوق عكاظ"، فسيكون جزءا مهما من موسم الطائف، حيث سيقدم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز مكانة الطائف كوجهة عربية رائدة في التاريخ والثقافة، وسيؤدي ممثلون مشاهد تمثيلية تاريخية تمكن الزوار من التفاعل معها بطريقة ممتعة ومسلية لمعرفة مزيد عن الحياة في عدد من الحقب الزمنية المختلفة.

وفي السياق الثقافي، تقام ضمن فعاليات سوق عكاظ، حفلات موسيقية يحييها مجموعة من كبار الفنانين العرب، وحفلات شعرية، إلى جانب مسابقة شاعر عكاظ التي تقدم جائزة قيمتها مليون ريـال سعودي.

ولأول مرة على الإطلاق، يضم سوق عكاظ "حي العرب" الذي تعرض فيه 11 دولة عربية ثقافتها المحلية ومأكولاتها ومنتجاتها، ليشعر الزوار كأنهم زاروا جميع تلك الدول في يوم واحد، وتشمل الدول المشاركة كلا من الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس.