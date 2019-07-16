بَنْدَر والبندري

يحلو لكثيرين تسمية أبنائهم بـ(بندر) وبناتهم بـ(البَنْدِري) وهما في الأصل أعجميَّان مُعَرَّبان من أصل فارسي فـ”بَنْدِر” منقول من (البندر) وهو الميناء البحري جاء في “الألفاظ الفارسيَّة الـمُعَرَّبة” فارسي مَحْض وهو الـمَرْسى، ومقرّ التجار ومنه “الشَّاهْبَنْدَر” و(بَنْدَر) مأخوذ من (البَنْدَر) الذي هو مَرْبط السُّفُن على الساحل. والنسب إليه (بندريّ والبندريّ) وسُمِّي بهما.

والجمع (بنادِرة) وهم التجّار.