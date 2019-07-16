اليوم .. الشبانة يرأس اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب

يرأس تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، اليوم، أعمال الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة المملكة وعضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، بحضور السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية.

وسيناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة بعد غد الأربعاء في القاهرة.

وأوضح السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في تصريح له أمس، أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات التي ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب، وتتناول هذه الموضوعات أهم القضايا التي تشغل المنطقة العربية، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن المكتب سيناقش أيضا دور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وتصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب، موضحا أن كل هذه الموضوعات تندرج في إطار الاستراتيجية الإعلامية العربية.

كما سيناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بندا حول الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج بوصف الإعلام في الآونة الأخيرة يشهد انتشارا للأخبار الزائفة وانتهاكات سلوكية، ما يجعل إدراج موضوعات ميثاق الشرف الإعلامي والتربية الإعلامية أمرا مهما، حيث سيناقش الاجتماع تلك الأمور. وحول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بصفته المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، إن الأمانة العامة في إطار تنفيذ قرار بشأن هذا الموضوع، نظمت اجتماعا خاصا حول دور الإعلام في نشر قيم التسامح، وصدر عن ذلك عدد من التوصيات، أهمها التعرف على الممارسات الجيدة في هذا المجال والعمل على أن تكون هناك استراتيجيات خاصة للتعريف بنشر قيم التسامح، وأن يتم إدراج قيم التسامح والتعايش في إطار المناهج الدراسية للدول الأعضاء وحث الإعلاميين على نهج خطاب الاعتدال في كل رسائلهم.