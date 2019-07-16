«الرجل العنكبوت» يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأمريكية

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.
كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد "زحف" محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.
والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج ألكسندر أجا.
واحتل فيلم المغامرة الكوميدي الجديد "ستيوبر" المركز الرابع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.
والفيلم بطولة ديف باتيستا وكميل نانجياني وإيكو أويس وناتاليا موراليس وميرا سورفينو ومن إخراج مايكل داويس.
وتراجع الفيلم الكوميدي "أمس" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار. والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.
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