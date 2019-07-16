«صيف ثقافي» .. مبادرة «أدبي الرياض» لاحتضان الشباب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم

في بادرة لاستثمار فترة الصيف بما يعود بالفائدة الثقافية والمعرفية، أطلق النادي الأدبي في الرياض برنامجه الصيفي "صيف ثقافي"، وتتضمن المبادرة عددا من الدورات التدريبية، والورش العملية، إضافة إلى برنامج "حوارات وتجارب" الذي يستضيف عددا من المبدعين ويحاور تجاربهم الإبداعية.

وتأتي المبادرة بحسب القائمين عليها ضمن دور الأندية الأدبية في عكس الثروة الأدبية والإبداعية، وذلك بتقديم عدد من البرامج التدريبية والثقافية المتنوعة بين الشعر والنثر والصحافة، ولتؤكد الدور الكبير للأندية في احتضان الشباب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، لتواكب "رؤية المملكة 2030".

ورصدت "الاقتصادية" إقبالا على البرامج التدريبية المقامة في النادي خلال الأيام الماضية، حيث حظيت بحضور كبير من الرجال والنساء، وبمختلف الأعمار. وقال الدكتور صالح المحمود رئيس النادي الأدبي في الرياض، إن سلسلة تنمية الإبداع تحرص على استقطاب المميزين والمبدعين في اختصاصاتهم، مقدما الدعوة إلى الجميع للتسجيل والحضور والمشاركة في سلسلة تنمية الإبداع في دورتها الثالثة، مبينا أن جميع ما يقدمه النادي من دورات وورش ولقاءات مجاني ودون مقابل. وشاركه الرأي عبدالرحمن الجاسر، عضو النادي الأدبي في الرياض، مؤكدا أن الإقبال الكبير على التسجيل بدورات برنامجه الصيفي "صيف ثقافي" في أدبي الرياض ينم عن اهتمام الناس وبحثهم عن ثقافة جادة وإكمال جوانب معرفية لديهم". وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المهتمين واستثمار أوقاتهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالفائدة، حيث تتضمن المبادرة عددا من الدورات التدريبية المتنوعة في فنون إبداعية مختلفة، إضافة إلى حورات متنوعة مع رموز ثقافية. وأفاد الجاسر بأن النادي الأدبي في الرياض سيطلق خلال الفترة المقبلة عديدا من المبادرات التنوعة في عديد من المجالات والفعاليات، وذلك لتواكب "رؤية المملكة 2030". وكان النادي الأدبي في الرياض قد أطلق في وقت سابق معرض الكتاب الخيري في نسخته 13، حيث عاد ريعه لمصلحة جمعية ذوي الإعاقة، وذلك في بادرة للتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.