"بيتكوين" تهبط 10 % مع تزايد المخاوف بشأن العملات المشفرة

هوت "بيتكوين" أكثر من 10 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا الرقمية، التي تخطط "فيسبوك" لإطلاقها.

وبحسب "رويترز"، هبطت "بيتكوين" 11.1 في المائة من يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى 9855 دولارا في وقت مبكر من أمس، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من تموز (يوليو) الجاري.

وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4 في المائة أمس الأول فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام. وارتفعت في أحدث سعر لها 0.5 في المائة إلى عشرة آلاف و245 دولارا.

ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة ليبرا، في ظل مخاوف تراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة، بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عملتي بيتكوين وليبرا وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالبا الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي، وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا أرادت أن "تصبح بنكا".

وتراجعت "بيتكوين"، التي لم تتأثر في البداية بتغريدة ترمب، بعدما دعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لتعليق مشروع "فيسبوك" لحين معالجة شتى المخاوف بداية من الخصوصية حتى غسل الأموال.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 55 في المائة تقريبا في تسعة أيام، بعد أن كشفت "فسيبوك" عن خططها لإطلاق "ليبرا" في 18 حزيران (يونيو) الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهرا لتبلغ نحو 14 ألف دولار. وعزز المشروع الآمال بين بعض المستثمرين بإمكانية أن تحظى العملات المشفرة بقبول أوسع.