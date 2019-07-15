أوروبا تستعد لمواجهة رسوم جمركية أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار بشأن "إيرباص"

صرح مسؤولان حكوميان أوروبيان بأن أوروبا تتوقع أن تعطي منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر للولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها ما بين 5 و7 مليارات دولار، على خلفية النزاع المستمر منذ 14 عاما جراء تقديم دعم غير مشروع لشركة الطيران الأوروبية إيرباص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين اللذين اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأن المسألة مازالت قيد البحث، قولهما إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتظر أن تصدر منظمة التجارة العالمية قرارها النهائي بشأن الاضرار التي تعرضت لها الولايات المتحدة جراء الدعم الأوروبي غير القانوني لشركة طيران إيرباص.

ومن الممكن أن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في هذه القضية بحلول الصيف الجاري.

ومن الممكن أن تشمل الرسوم الجمركية منتجات مثل المروحيات وقطع غيار الطائرات والأجبان والزيتون وبعض أنواع الخمور، وهي خطوة يرى بعض المسؤولين الأوروبيين أنها تندرج في إطار الجهود الأمريكية لانتزاع تنازلات من دول الاتحاد الأوروبي لصالح قطاع الزراعة الأمريكي.

وقد تأتي هذه الإجراءات بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمنيوم بسبب مزاعم أنها تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في وقت سابق ان الدعم الأوروبي لشركة إيرباص ألحق أضرارا اقتصادية بالولايات المتحدة تصل قيمتها حسب تقديره إلى قرابة 11 مليار دولار سنويا.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أقام دعوى مماثلة ضد شركة بوينج الأمريكية للطائرات، ونشر بالفعل قائمة أولية لسلع أمريكية قد يستهدفها برسوم جمركية انتقامية.