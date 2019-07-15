"زين السعودية" تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة معالجة الشكاوي وزيادة رضا العملاء

حصلت "زين السعودية" على شهادة الآيزو 10002:2018 في نظام إدارة معالجة الشكاوي وزيادة رضا العملاء من شركة Bureau Veritas، أحد أهم جهات الاعتماد العالمية المتخصصة.

وفي تفاصيل أكثر، منحت Bureau Veritas"" شركة "زين السعودية" شهادة الآيزو، في نظام إدارة معالجة الشكاوي وزيادة رضا العملاء وتحقيق المعايير العليا لرضا العملاء بما في ذلك التخطيط والتصميم و التطوير والصيانة والتحسين، وهي الشهادة التي تبرهن عمق العمل الاستراتيجي الذي تقوم به "زين السعودية" في سبيل تحسين جودة الخدمات، وزيادة مستوى رضا العملاء.

وتعليقًا على هذه الخطوة الهامة، أكد المهندس ماهر الفواز المدير العام التنفيذي لرعاية العملاء لشركة "زين السعودية" أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز رضا العملاء، وذلك عن طريق استحداث بيئة إيجابية تركز على تحسين جودة الخدمات والمنتجات، هذا بالإضافة إلى تقديم كل ما يلبي طموحات ورغبات عملاء الشركة الكرام.

وقال المهندس الفواز:"ندرك تمامًا في شركة (زين السعودية)، أن رضا العملاء هو الرهان الحقيقي الذي يمكن أن تعتمد عليه الشركات الناجحة، ولأننا نعتز كثيرًا بعملائنا، وبما يقدمونه أحيانًا من شكاوي حول بعض الخدمات أو المنتجات، نبادر دائًما إلى معالجة هذه الشكاوي وفق أسرع الطرق وأكثرها دقة، وحققنا ولله الحمد نجاحًا باهرًا في ذلك، الأمر الذي تم تتويجه بالحصول على شهادة الآيزو من جهة عالمية محايدة".

ولفت المهندس الفواز إلى أن الشركة تعمد إلى تحليل الشكاوي وتقييمها من أجل تحسين جودة الخدمات والمنتجات، لافتًا إلى أنها تعمل بشكل مكثف عبر فريق العمل المختص على إدارة ومعالجة الشكاوي، وفقًا لتطلعات مقدم الشكوى.

يشار إلى أن "زين السعودية" تعتبر واحدة من أكثر شركات قطاع الاتصالات في المنطقة حرصًا على تلبية رغبات وتطلعات عملائها الكرام، حيث كوّنت الشركة فريق عمل مختص من أجل تلقي شكاوي العملاء، بهدف معالجتها وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة.