لتبقى تنصح باختيار الغسالة ذات الحجم المناسب

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة (#لتبقى) عدة رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة وهي على الشكل التالي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغيرحاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيلالاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة منالملابس.

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% منطاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.