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أسواق الأسهم- السعودية

25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 377 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقة خاصة بنحو 377.11  مليون ريال على نحو 7.92  مليون سهم تمت على 25 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الراجحي

72.4

818,633

59,269,029

التصنيع

16.52

205,661

3,397,520

المتقدمة

60.1

60,505

3,636,351

الأسمنت السعودي

76.7

47,039

3,607,891

التعاونية

75.2

38,431

2,890,011

الاهلي

57.1

752,942

42,992,988

سامبا

35.1

614,901

21,583,025

الاتصالات

107.6

357,249

38,439,992

الرياض

28.55

1,079,159

30,809,989

السعودي الفرنسي

41.9

340,338

14,260,162

ساب

40

232,073

9,282,920

سافكو

89.6

104,575

9,369,920

كهرباء السعودية

19.74

463,000

9,139,620

ينساب

59.3

141,178

8,371,855

صافولا

31.2

164,174

5,122,229

سبكيم العالمية

20.86

225,460

4,703,096

إتحاد إتصالات

26.7

236,737

6,320,878

سابك

114.4

502,236

57,455,798

مجموعة السعودية

22.76

138,354

3,148,937

الجزيرة

15.9

252,112

4,008,581

الإنماء

26.1

461,176

12,036,694

معادن

47.6

226,500

10,781,400

المراعي

52

156,862

8,156,824

جرير

170.6

36,895

6,294,287

جدوى ريت الحرمين

7.52

270,000

2,030,400
 

 

 

 

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سمات

الأسهم السعودية

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