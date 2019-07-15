25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 377 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقة خاصة بنحو 377.11 مليون ريال على نحو 7.92 مليون سهم تمت على 25 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الراجحي 72.4 818,633 59,269,029 التصنيع 16.52 205,661 3,397,520 المتقدمة 60.1 60,505 3,636,351 الأسمنت السعودي 76.7 47,039 3,607,891 التعاونية 75.2 38,431 2,890,011 الاهلي 57.1 752,942 42,992,988 سامبا 35.1 614,901 21,583,025 الاتصالات 107.6 357,249 38,439,992 الرياض 28.55 1,079,159 30,809,989 السعودي الفرنسي 41.9 340,338 14,260,162 ساب 40 232,073 9,282,920 سافكو 89.6 104,575 9,369,920 كهرباء السعودية 19.74 463,000 9,139,620 ينساب 59.3 141,178 8,371,855 صافولا 31.2 164,174 5,122,229 سبكيم العالمية 20.86 225,460 4,703,096 إتحاد إتصالات 26.7 236,737 6,320,878 سابك 114.4 502,236 57,455,798 مجموعة السعودية 22.76 138,354 3,148,937 الجزيرة 15.9 252,112 4,008,581 الإنماء 26.1 461,176 12,036,694 معادن 47.6 226,500 10,781,400 المراعي 52 156,862 8,156,824 جرير 170.6 36,895 6,294,287 جدوى ريت الحرمين 7.52 270,000 2,030,400