25 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 377 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقة خاصة بنحو 377.11 مليون ريال على نحو 7.92 مليون سهم تمت على 25 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الراجحي
|
72.4
|
818,633
|
59,269,029
|
التصنيع
|
16.52
|
205,661
|
3,397,520
|
المتقدمة
|
60.1
|
60,505
|
3,636,351
|
الأسمنت السعودي
|
76.7
|
47,039
|
3,607,891
|
التعاونية
|
75.2
|
38,431
|
2,890,011
|
الاهلي
|
57.1
|
752,942
|
42,992,988
|
سامبا
|
35.1
|
614,901
|
21,583,025
|
الاتصالات
|
107.6
|
357,249
|
38,439,992
|
الرياض
|
28.55
|
1,079,159
|
30,809,989
|
السعودي الفرنسي
|
41.9
|
340,338
|
14,260,162
|
ساب
|
40
|
232,073
|
9,282,920
|
سافكو
|
89.6
|
104,575
|
9,369,920
|
كهرباء السعودية
|
19.74
|
463,000
|
9,139,620
|
ينساب
|
59.3
|
141,178
|
8,371,855
|
صافولا
|
31.2
|
164,174
|
5,122,229
|
سبكيم العالمية
|
20.86
|
225,460
|
4,703,096
|
إتحاد إتصالات
|
26.7
|
236,737
|
6,320,878
|
سابك
|
114.4
|
502,236
|
57,455,798
|
مجموعة السعودية
|
22.76
|
138,354
|
3,148,937
|
الجزيرة
|
15.9
|
252,112
|
4,008,581
|
الإنماء
|
26.1
|
461,176
|
12,036,694
|
معادن
|
47.6
|
226,500
|
10,781,400
|
المراعي
|
52
|
156,862
|
8,156,824
|
جرير
|
170.6
|
36,895
|
6,294,287
|
جدوى ريت الحرمين
|
7.52
|
270,000
|
2,030,400
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