86.6 مليار ريال ملكية "الأجانب المؤهلين" في سوق الأسهم السعودية .. شكلت 4.11 %

ارتفعت ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو 2018، إلى نحو 86.6 مليار ريال شكلت نحو 4.11 في المائة من إجمالي السوق، فيما كانت ملكيتهم تشكل نحو 4.05 في المائة بنهاية الأسبوع السابق له.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" والذي استند على بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فقد حقق المستثمر الأجانبي المؤهل مشتريات بسوق الأسهم خلال الاسبوع الماضي بلغت نحو 2.72 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 798 مليون ريال، ليحقق الاجانب المؤهلين صافي مشتريات بلغت 1.92 مليار ريال.

وارتفعت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم إلى نحو 7.54 في المائة، في حين بلغت ملكياتهم بإستثناء الشريك الاجنبي الاستراتيجي نحو 4.78 في المائة.

من جهة أخرى، فقد حققت الصناديق الإستثمارية صافي مبيعات خلال الاسبوع الماضي بنحو 79 مليون ريال، وذلك بعد تسجيل مشتريات بنحو 399.5 مليون ريال ومبيعات بنحو 478.6 مليون ريال، ومن الملاحظ أن وتيرة البيع للصتاديق الاستثمارية قد تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.