انبعاثات الغاز الصينية تقفز بنسبة 50 % بين 2005 و2014

قالت وزارة البيئة الصينية اليوم الاثنين نقلا عن أحدث تقرير حول انبعاثات الكربون بالبلاد قدم إلى الأمم المتحدة إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بلغت 12.3 مليار طن في 2014 بزيادة نسبتها 53.5 في المئة خلال عقد واحد.

والمعلومات الخاصة بانبعاثات الكربون في الصين مبهمة بشكل ملحوظ لكن بكين ملزمة باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ بتقديم بيانات رسمية إلى الأمم المتحدة بشكل منتظم. وكانت بكين قد نشرت أرقاما لعامي 2005 و2010.

والصين أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري في العالم.

وتتضمن بيانات عام 2014، التي تستند إلى أحدث الحسابات التي أجرتها الحكومة، انبعاثات الصين من غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

وبلغ صافي الانبعاثات الأمريكية 5.47 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2017 بانخفاض نسبته 0.5 في المئة على أساس سنوي بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية.