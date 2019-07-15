بيانات صينية مشجعة تدعم الدولار الاسترالي

بلغ الدولار الاسترالي أعلى مستوياته في عشرة أيام اليوم الاثنين بفعل بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الصيني، رأى فيها بعض المحللين مؤشرا على أن إجراءات إنعاش الإنفاق في ثاني أكبر اقتصادي في العالم تؤتي ثمارها.

وانتعش الناتج الصناعي الصيني في يونيو حزيران من أدنى مستوياته في 17 عاما المسجل في الشهر السابق. وصعدت مبيعات التجزئة لشهر يونيو حزيران 9.8 بالمئة عنها قبل سنة، مقارنة مع تباطوء إلى 8.3 بالمئة كان يتوقعه المحللون.

والصين أكبر سوق للصادرات الاسترالية وساعدت البيانات الدولار الاسترالي ليلامس ذروته منذ الرابع من يوليو تموز.

وتعزز اليوان مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأسبوع الماضي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي ذروة أسبوعين.

في المقابل، ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط بفعل توقعات خفض فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتشير تصريحات صدرت الأسبوع الماضي عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي وتشارلز إيفانز رئيس بنك شيكاجو الاحتياطي الاتحادي إلى ضرورة خفض الفائدة الأمريكية من أجل تعزيز التضخم.

وسيتطلع المستثمرون إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها غدا الثلاثاء ونتائج الشركات لاستقاء المؤشرات على كيفية تعامل المستهلكين والشركات مع التباطؤ.

وأمام سلة عملات، استقر مؤشر الدولار قريبا من أدنى مستوى في عشرة أيام عند 96.830.

وصعدت العملة مقابل الين إلى 108.10، ثم قلصت مكاسبها لتسجل 108، بانخفاض كبير عن مستوى المقاومة 108.98 ين. واليوم عطلة عامة في اليابان مما يجعل أحجام تداول الدولار/الين هزيلة.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة أمام الفرنك السويسري ثم انخفضت إلى 0.9845 دولار. ونزل اليورو إلى 1.272 دولار لكنه ظل في نطاق السنتين الذي تراوح العملة الموحدة مكانها فيه منذ يونيو حزيران.