ارتفاع طفيف في الصادرات الألمانية إلى روسيا رغم العقوبات

سجلت الصادرات الألمانية إلى روسيا ارتفاعا طفيفا رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي المستمرة ضد موسكو.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار"، ديتمار بارتش، أن قيمة الصادرات الألمانية إلى روسيا العام الماضي بلغت 25.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 130 مليون يورو مقارنة بعام 2017 .

وعزت الحكومة الألمانية هذا النمو الطفيف إلى التنمية الاقتصادية لروسيا.

وبحسب بيانات الحكومة، بلغت الصادرات الألمانية لروسيا عام 2012 نحو 38.1 مليار يورو، وانخفضت عام 2013 إلى 35.8 مليا يورو، وذلك قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وعقب تطبيق العقوبات في يوليو عام 2014، واصلت الصادرات الألمانية لروسيا تراجعها حتى وصلت إلى 21.6 مليار يورو عام 2016 . ومنذ عام 2017 ارتفعت الصادرات مرة أخرى، وهو ما أرجعته الحكومة الألمانية إلى تعافي الاقتصاد الروسي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في نهاية يونيو الماضي لمدة ستة أشهر أخرى بسبب استمرار النزاع في شرق أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا عقب سقوط طائرة ماليزية على متنها 298 شخصا في شرق أوكرانيا في تموز/يوليو عام 2014 . وبحسب بيانات محققين غربيين، أسقط الطائرة انفصاليون موالون لروسيا.

كما يهدف الاتحاد من هذه العقوبات إلى الدفاع عن سيادة أوكرانيا على أراضيها.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها في مارس عام 2014 .