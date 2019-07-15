الأسهم السعودية تستعيد حاجز 9 آلاف نقطة بدعم "المصارف" .. وتتأهب لمستويات جديدة

استعادت الأسهم السعودية حاجز 9000 نقطة بعدما فقدتها قبل نحو شهر. وأغلقت في جلسة الأمس عند 9015 نقطة بمكاسب 46 نقطة بنسبة 0.52 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع سبع نقاط بنسبة 0.54 في المائة. قاد الارتفاع قطاع "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي". جاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن مستويات 9000 نقطة أصبحت سهلة الاختراق بعدما استقرت السوق فوق مستويات 8900 نقطة.

ويعزز الحفاظ على المستويات الحالية حتى نهاية الأسبوع من فرص الوصول إلى مستويات 10000 نقطة. وسيكون تحديا على السوق الحفاظ على المستويات الحالية حيث سلسلة الارتفاعات بلغت خمس جلسات، حيث تلك الارتفاعات راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين ما يدفعهم لجني الأرباح، كما حدث في الجلسة السابقة حيث تقلصت مكاسب السوق 40 في المائة أثناء الجلسة. مستويات الدعم عند 8880 نقطة بينما المقاومة عند 9090 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8968 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9050 نقطة رابحا 0.9 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9015 نقطة رابحا 46 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وتراجعت قيم التداول 22 في المائة بنحو 854 مليون ريال لتصل إلى 3 مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 8 في المائة بنحو 10 ملايين سهم لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات تراجعت 8 في المائة بنحو 9 آلاف صفقة لتصل إلى 99 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.69 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.22 في المائة. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.93 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة قيمة 936 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 598 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 330 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "بي سي اي" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 23.30 ريال، يليه "الفخارية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 43.60 ريال، وحل ثالثا "إعادة" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 8.65 ريال. وتصدر المتراجعة "ميفك ريت" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 8.79 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 31.20 ريال، وحل ثالثا "جرير" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 170.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 368 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 254 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 217 مليون ريال.





* وحدة التقارير الاقتصادية