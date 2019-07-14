1500 عام من المراحل الاقتصادية في أوروبا وأمريكا وراء ارتفاع الانبعاثات 300 ضعف

خلف التاريخ الأوروبي، منذ العصور الوسطى حتى الوقت الحاضر، آثارا في أماكن مفاجئة وغير متوقعة، دفعت الباحثين إلى استخدام عينات من الجليد، الذي يتم إخراجه من باطن الأرض في جزيرة جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي المتجمد في روسيا، لإعادة تخيل المراحل الاقتصادية في هذه المنطقة على مدى الـ 1500 سنة الماضية.

ووجد الباحثون خلال ذلك أن شوائب الرصاص الموجودة في الطبقات الجليدية، تبين آثار الطاعون والمجاعات والحروب، حيث وصل الرصاص- الذي تقل نسبته الطبيعية في البيئة جدا- منذ آلاف السنوات، للغلاف الجوي، بفعل الإنسان، بدءا من صك العملة المعدنية في روما القديمة، ووصولا لاحتراق الوقود، الذي يحتوي على الرصاص.

ووفقا لـ "الألمانية"، تتوزع هذه الانبعاثات بفعل تيارات الرياح، على أرجاء المعمورة، ولا سيما أوروبا وأمريكا، قبل أن تستقر في النهاية في أماكن مثل الطبقة الجليدية في جرينلاند، وأجزاء أخرى من منطقة القطب المتجمد الشمالي، ووجدوا أن المراحل الاقتصادية في الـ 15 قرنا الماضية تسببت في مضاعفة الانبعاث لـ 300 مرة.

وكان فريق دولي من الباحثين، تحت إشراف جوزيف ماكونيل؛ من معهد ديزرت للأبحاث في مدينة رينو الأمريكية قد أخذ 13 عينة جليدية من باطن الأرض، لتحليل ما بها من آثار رصاص، ومعرفة تاريخ نشأتها.

وركز العلماء في دراستهم، التي نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم، على الفترة بين عامي 500 و2010 بعد الميلاد، أي قبل فترة طويلة من العصور الوسطى حتى اليوم.