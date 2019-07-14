"الفيدرالي الأمريكي" يركض للإمساك بسوق السندات المنفلتة

هذا الصيف يبدو كأنه فصل تلحق فيه البنوك المركزية بأسواق السندات التي لطالما انطوت على توقعات تشير إلى تسهيل السياسة النقدية.

اليوم الثاني من شهادة جاي باول أمام الكونجرس لم يختلف عن النغمة التي حددها باول يوم الأربعاء، حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن هناك مجالا لتخفيف السياسة لأن سعر الفائدة المحايد أقل مما كان يعتقد في السابق. هناك إشارات إلى خفض أسعار الفائدة – 25 نقطة أساس وليس 50 نقطة أساس – بعد صدور البيانات الكبيرة يوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكية لشهر حزيران (يونيو) درجة بسيطة أعلى من التوقعات، مع ارتفاع المؤشر الأساسي إلى 2.1 في المائة خلال العام الماضي.

فيما يتعلق بمخاطر التضخم، من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق من لأن مقياسه المفضل للتضخم الأساسي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – يسجل وتيرة سنوية تبلغ 1.6 في المائة، وهي أقل من هدف صناع السياسة البالغ 2 في المائة.

في حين أن بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية يوم الخميس عملت على تمديد الارتفاع الأخير في توقعات السوق للتضخم، إلا أن معدل التعادل الحالي لمدة عشرة أعوام البالغ 1.76 في المائة لم يتجاوز 2 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

المشكلة الأكبر هنا هي مشكلة الركود. يقول بول شيا، من شركة ميلر تاباك وشركاه، إن جوهر شهادة باول ومحضر اجتماع حزيران (يونيو) من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو "نشعر بقلق كبير للغاية بشأن توقعات استثمار الشركات التي تتحول من سيئ إلى أسوأ في الأسابيع الأخيرة. ستحاول اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجنب استخدام كلمة "ركود" لكنهم يصبحون أكثر قلقا بشأن إمكانية حدوث ركود.

ويضيف شيا: " قد يمثل الاستهلاك 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، لكن الاستثمار، وليس الاستهلاك، هو الذي يحرك معظم دورات الأعمال. في العادة تظهر المشكلات أولا في الاستثمار السكني قبل الانتشار إلى استثمار الشركات، وقبل أن تظهر أخيرا في الاستهلاك وسوق العمل. بما أن الإسكان ضعيف منذ الآن، من المستحيل على الاحتياطي الفيدرالي عدم موازنة توقعات استثمار الشركات الضعيفة مع زيادة مخاطر الركود".

مثل هذه المخاوف ليست في طليعة سوق الأسهم الأمريكية. شهادة باول الحمائمية جعلت وول ستريت تتطلع إلى منطقة قياسية. مشاعر المستثمرين تميل نحو تسهيل في السياسة النقدية من باب "التأمين" من الاحتياطي الفيدرالي الذي يعمل كما ينبغي على تمديد دورة الأعمال إلى جانب تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين.

لكن جون فيليس، من "بي إن واي ميلون" BNY Mellon، يوضح أن "كثرة المشتريات من الأسهم ليست تجارة رابحة" بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تسهيل. سيجادل المتفائلون بالأسهم بأن خفض أسعار الفائدة من باب التأمين ليس بالضرورة بداية دورة تسهيل ممتدة، لذلك التباعد الحالي بين عوائد السندات الحكومية وتقييمات الأسهم أمامه مجال أكبر للاستمرار على مدار الصيف.

ويضيف فيليس: "الحقيقة هي أن الأسهم عادة ما تحقق أداء ضعيفا في بداية دورات التسهيل وعلى الأرجح أن ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة (النمو الضعيف، ارتفاع المخاطر المالية) يعمل على جرجرة الأسهم إلى أدنى مع أسعار الفائدة الرسمية".

ثم هناك سوق الائتمان حيث كان أداء السندات ذات الدرجة الاستثمارية والسندات ذات العوائد العالية جيدا حتى الآن هذا العام، على الرغم من وجود ميل نحو جودة ائتمان أقوى.

مارجريت كرينز، ودانييل بيلتون، من "بي إم أو كابيتال ماركيتس" في BMO Capital Markets، جمعا قائمة من الأرقام المذهلة عن سوق الائتمان الأمريكية جاء فيها أن "مؤشر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية يبلغ الآن 6.55 تريليون دولار، أو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14 في المائة في عام 2006".

وأضافت القائمة أن "السندات ذات التصنيف الائتماني BBB تُشكّل نحو نصف مؤشر السندات عالية التصنيف، مقابل 35 في المائة عام 2006. ونسبة متوسط صافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لمؤشر السندات ذات الدرجة الاستثمارية هي الآن أعلى من كل واحدة من أعلى مستويات الدورة الأربعة الماضية. الصناديق المشتركة تقتني 20 في المائة من السندات ذات الدرجة الاستثمارية، مقارنة بـ8 في المائة في عام 2006".

ومن بين الآثار المترتبة، يكتب مصرف BMO: "أن الرفع المالي للشركات أعلى على نحو لا يستهان به من الذروات الأخيرة التي سبقت حالات الركود الاقتصادي. في دورة خفض التصنيف، الفرق بين درجة BBB ودرجة BB يغلب عليه الاتساع بشكل لا يستهان به، بما يتجاوز 300 نقطة أساس في كل من حالتي الركود الأخيرتين".

وبالنظر إلى الزيادة في مقتنيات الصناديق المشتركة من السندات ذات الدرجة الاستثمارية، هناك مجال لمبيعات قسرية إذا دخلت تصنيفات سندات الشركات إلى منطقة السندات ذات العوائد المرتفعة.

وبحسب BMO: "قدرة المتداولين الأساسية على استيعاب سندات الشركات محدودة بسبب التغييرات التنظيمية".

مع اقتراب موسم نتائج أرباح الشركات، صدرت ملاحظة لها دلالتها القوية من البنك قال فيها: "بالنظر إلى زيادة تكوين درجة التصنيف الائتماني BBB في مؤشر السندات ذات الدرجة الاستثمارية، عند حدوث ركود في الأرباح، ينبغي أن تتوسع هوامش الفائدة على السندات بنسبة 15-20 في المائة أكثر مما كانت خلال التجارب السابقة المماثلة".

في الوقت الحالي، احتمال تسهيل سياسة الاحتياطي الفيدرالي والسعي العام وراء العوائد يؤديان إلى استمرار عرض الائتمان. منذ الآن، عدد صغير من سندات منطقة اليورو ذات العوائد المرتفعة دخل عالم السندات ذات العوائد السلبية، ما يسلط الضوء على كيف أن نطاق العوائد الثابتة يصبح فقط أكثر بعدا عن الأساسيات في الوقت الذي تستعد فيه البنوك المركزية لتسهيل سياساتها النقدية.

لكن BMO يستنتج أن "هوامش أرباح السندات ذات الدرجة الاستثمارية تبقى، على المدى القريب، في النهاية الضيقة من النطاق في الوقت الذي تصل فيه أسعار السوق إلى الكمال من حيث معايرة سياسة الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، عندما تبدأ الأضرار الناجمة من الحرب التجارية بالظهور في الأرباح، سيتعين على الهوامش أن تكون دلالة على مخاطر زيادة خفض التصنيف والعجز عن السداد".

تضيف شركة أكسفورد إيكونوميكس أن "رهان الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن يعكس حركة التباطؤ الاقتصادي التي تجري حاليا. والتباطؤ الاقتصادي عادة ما يكون جيدا لسندات الخزانة الأمريكية، لكن ليس جيدا جدا للسندات ذات التصنيف العالي، وسيئا للغاية للسندات ذات التصنيف المنخفض".

وهي يرى أن "علاوة مخاطر الائتمان – التي تكون على شكل فجوة بين هوامش الأرباح ذات العوائد المرتفعة والدرجة الاستثمارية – ستتسع مع النمو الضعيف في الوقت الذي تعاني فيه جودة الائتمان ضعف نمو الأرباح".

وهذا هو السبب في أن الارتفاع الواضح هذا العام في السندات الحكومية العالمية مثير للقلق إلى حد كبير. وهي تبدو عرضة لخطر ارتفاع حاد – كما شهدنا في أواخر عام 2016 – إذا استعاد الاقتصاد العالمي زخمه، وهذا لا يشير فقط إلى خفض التأمين وإنما إلى بداية دورة تسهيل جديدة. مثل هذه النتيجة تعني أن الأسهم والسندات سيتحملا الأضرار.