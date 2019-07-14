حزمة عقوبات أمريكية مرتقبة على تركيا .. والتطبيق خلال أيام

اتفق فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على تلقيها أجزاء من نظام دفاع صاروخي روسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة، وذلك بعد موافقة الرئيس على اعتماد الخطة حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ووفقا لـ"الألمانية" ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار طبقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، بحسب المصادر، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها.

وقال مصدر إن الإدارة اتفقت على إعلان العقوبات في أواخر الأسبوع إذ كانت تريد الإدارة الانتظار حتى يمر اليوم الذي تحل فيه ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن محاولة الانقلاب، كما يزعم أنصار أردوغان.

وتم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي. وذكرت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لمدى حساسية المسألة، أن العقوبات تنتظر توقيع ترمب وكبار مستشاريه، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا مقترحا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية الأسبوع الماضي على وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان له، "هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة، ندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة".

ولدى كل من تركيا وحكومة قبرص المعترف بها دوليا مطالب بالسيادة في ذلك الجزء من البحر المتوسط، وهي منطقة يعتقد بأنها غنية بالغاز الطبيعي، واكتشفت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، الغاز الطبيعي في مناطق قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة المتنازع عليها لكنها لم تستخرج شيئا منه. وتشكك تركيا في حقوق قبرص في التنقيب عن الغاز وأرسلت سفنا تابعة لها للقيام بتلك المهمة حول الجزيرة.

وأظهرت بيانات "ريفينتيف أيكون" للشحن أن السفينة "ياووز" التركية وصلت إلى ساحل قبرص الشرقي في وقت سابق هذا الأسبوع، واتهمت الرئاسة القبرصية تركيا بالانتهاك السافر لسيادة الجزيرة، وندد الاتحاد الأوروبي في بيان بالتحرك التركي.

وقال أوغلو إن المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.

ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة في المياه الإقليمية بين تركيا وقبرص، منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاما، ورفضت أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.



